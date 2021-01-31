لمدة محدودة.. رابط للتقديم على قروض صندوق الإسكان

2021/01/31 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن صندوق الإسكان العراقي، اليوم الاحد (31 كانون الثاني 2021)، فتح باب التقديم للمعاملات الاقراضية لعام ٢٠٢١.وفي بيان نشره صندوق الاسكان، احد تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان والبلديات، ذكر انه "فتح باب التقديم للمعاملات الاقراضية لعام ٢٠٢١ ابتداءً من يوم غد الاثنين (1- 2- 2021)،الساعة التاسعة صباحا في بغداد وبقية المحافظات".واشار الى ان "التقديم على القروض سيكون لغاية نهاية الشهر أو نفاذ الحصة المقررة ".ونبه الى ان التقديم يكون على الموقع الإلكتروني ادناه:للتقديم على قروض صندق والاسكان، ولمزيد من التفاصيل (اضغـــــــــــــــــــط هنـــــــــــــــــــــــــــا)

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