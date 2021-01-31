برلماني: لن نصوت على أكثر من حصة الإقليم مشروطة بتسليم وارداته كاملة لبغداد

2021/01/31 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد النائب منصور البعيجي، اليوم الاحد، على عدم التصويت على حصة الاقليم في موازنة العام الحالي في حال كانت اكبر من الاستحقاق الفعلي للاقليم مشروط بتسليم حكومة كردستان لكافة ايرادتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى.

وشدد البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، على انه "من غير الانصاف ان يتم اعطاء اقليم كردستان اكثر من استحقاقة القانوني بالموازنة وعدم تسليمه للحكومة الاتحادية الايرادات من قبل حكومة اقليم كردستان التي تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكأنها دولة اخرى وليس جزء لايتجزأ من العراق".

وقال النائب ان "جميع الوفود التي تاتي وستأتي من قبل حكومة كردستان الى بغداد تاتي للتفاوض على كسب المزيد من المغانم بالموازنة للاقليم على حساب محافظاتنا الوسط والجنوب، وهذا الامر يحصل في كل عام مع بداية اقرار الموازنة للاسف الشديد والمتضرر الوحيد هو محافظاتنا لان الاقليم ياخذ ولايعطي وهذا مالانقبل اونسمح به نهائيا".

واضاف البعيجي "اذا كان للاقليم رغبة حقيقية بان يستلم موازنة كاملة من الحكومة الاتحادية فعليه ان يسلم كافة ايرادتة النفطية وغير النفطية وان يذعن للقانون والدستور الذي حدد الثروات الطبيعية هي ملك لكافة ابناء الشعب العراقي توزع بالتساوي لتحقيق العدالة بين جميع المحافظات اذا كان الاقليم جاد في مساعية لانه من غير الممكن ان تمرر حصة الاقليم بالموازنة بدون ان يسلم ايرادتة كاملة".

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