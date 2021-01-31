الشرطة النهرية تنقذ شابا حاول الانتحار من على جسر الكوفة

2021/01/31 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ تمكنت الشرطة النهرية من انقاذ شاب حاول الانتحار من اعلى جسر الكوفة.وقال مدير الشرطة النهرية في النجف الاشرف العميد ستار الموسوي في تصريح صحفي:"بعد ملاحظة شاب يرمي نفسه من اعلى جسر الكوفة ، سارعت دوريات القسم وانتشلته قبل غرقه" .واضاف الموسوي :" ان حالة الشاب مستقرة الان ، بعد ان تم نقله الى المستشفى " ./انتهى

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