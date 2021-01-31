خبير اقتصادي لـ / نينا / : الاستدانة من صندوق النقد .. امر مقصود لربط العراق بالمنظومة الرأسمالية العالمية 

2021/01/31 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي :" ان الاستدانة من صندوق النقد الدولي..امر مقصود لربط العراق بالمنظومة الرأسمالية العالمية " .وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" مع كل المديونية والاقتراض الداخلي والخارجي المثبت بالموازنة ، تقوم وزارة المالية باجراء مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي ، من اجل الحصول على مساعدة عاجلة بمقدار 6 مليار ات دولار وهي لاتعني قرضا ، بسعر فائدة متدن بنسبة 1% بآجال طويلة" .واضاف المرسومي :" ان الوزارة تتهيأ لقرض آخر بمقدار 4 مليارات دولار مقابل تنفيذها برنامجا محددا في اجندة صندوق النقد الدولي التي اشارت اليها الورقة البيضاء ".وتساءل : " ماهي اسباب الولع الكبير للوزارة بالاستدانة والمديونية ؟ معبرا عن تصوره بان المسالة مقصودة لالزام العراق باستكمال اجراءات الصندوق بخصخصة المشاريع العامة وفتح الاستثمار الاجنبي والغاء البطاقة التموينية وتحرير الاسعار وربط العراق بالمنظومة الرأسمالية العالمية./انتهى3

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