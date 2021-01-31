العراق بالمرتبة الثامنة عربيا من حيث الإنفاق العسكري السنوي

2021/01/31 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة الثامنة عربيا من حيث الانفاق الدفاعي السنوي وذلك بحسب مؤسسة التصنيف GFP العالمية المعنية بالامور العسكرية....

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