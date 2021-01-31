محتجون يعطلون العمل بمركز للتلقيح في لوس أنجلوس

2021/01/31 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

عطل محتجون لفترة وجيزة العمل في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب “دودجر ستاديوم” في مدينة لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية السبت.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص متجمعين أمام مدخل المركز وهم يرفعون لافتات تطالب بإنهاء عمليات الإغلاق ويروجون لنظريات مؤامرة مناهضة للتلقيح.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء أن المسؤولين أغلقوا الموقع لمدة ساعة تقريبا، على الرغم من أن قسم شرطة لوس أنجلوس أصر لاحقا على أن الموقع لم يتم إغلاقه وأنه سيتم توزيع جميع اللقاحات.

ويشكل هذا الحادث أحدث تحد لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم مع أكثر من 26 مليون إصابة ووفاة 439 ألف شخص منذ بداية الوباء.

وتعهد الرئيس جو بايدن بتطعيم مئة مليون شخص في الأيام المئة الأولى من ولايته بعد أن كانت الحملة قد بدأت ببطء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقوم منطقة لوس أنجلوس التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الشتاء حاليا بتلقيح العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.انتهى/25

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