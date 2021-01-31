2021/01/31 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت قيادة فرقة التدخل السريع، الاحد، إلقاء القبض على خمس متهمات وفق المادة (٤) إرهاب في ناحية سليمان بيك شرق محافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرقي صلاح الدين.. القبض على 5 نساء عملن مع داعش ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرقي صلاح الدين.. القبض على 5 نساء عملن مع داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).