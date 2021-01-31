أربيل تدخل مفاوضات “اللحظة الأخيرة” مع بغداد بشأن الموازنة

2021/01/31 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر , الاحد , ان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني سيصل العاصمة بغداد ظهر اليوم لاجراء جولة مفاوضات أخيرة مع بغداد بشان الموازنة , مشيرا الى انه في حال عدم حصول اتفاق فان نواب الإقليم سيقاطعون جلسة التصويت .وقال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” نائب رئيس إقليم كردستان قوباد طالباني سيصل ظهر اليوم الى بغداد للدخول بمفاوضات أخرى مع بغداد بغية التوصل إلى حل يرضي الطرفين ” .وأضاف ان ” المفاوضات التي سيجريها طالباني هي الجولة الأخيرة وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فان نواب الإقليم سيقاطعون جلسة التصويت وستبقى الازمة بين بغداد والاقليم قائمة ” .يذكر ان الإقليم وافق على تسليم 250 ألف برميل من نفط كردستان للحكومة التي وضعتها المادتين 11 و10 من الموازنة والخاصة بحصة الاقليم، لكن بغداد لن تتجاوب وتصر على أن يسلم الاقليم كامل نفطه ونصف إيراداته الأخرى.انتهى / 25م

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