الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شرق الانبار

2021/01/31 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن انطلاق عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق الانبار شاركت فيها الالوية الثاني والسابع و27 ، والتشكيلات الساندة بالحشد الشعبي.وقال المعاون الإداري لقائد عمليات شرق دجلة الحشد الشعبي علي المظفر في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية الثاني والسابع و27 بالحشد الشعبي تساندها عدد من المديريات والمعاونيات في الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم بعملية دهم وتفتيش شرق الانبار”.وأضاف، المظفر ان “الالوية انطلقت بأربع محاور وهي اللواء الثاني انطلق من محورين في قضاء الكرمة، ومنطقة الخالدية، ومنطقة الثراثار، واللواء الـ27 بالحشد شارك بمحورين في الكرمة، واللواء السابع في الثرثار”.وأوضح ان “الهدف من العملية تتضمن تفتيش والبحث عن الخلايا الإرهابية والمضافات والأسلحة والمعدات ومصادرتها واعتقال المطلوبين ضمن قاطع مسؤولية عمليات شرق دجلة”.



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