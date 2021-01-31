2021/01/31 | 12:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأحد 31 يناير 2021 | 12:20 مساءً | عدد القراءات : 32

وزير النقل يفتتح مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية

أفتتح وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الاحد، مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية ( FZB) لنقل المشتقات النفطية في المحطة العالمية لسكك الحديد العراقية بعد ان خرجت عن الخدمة لعدة سنوات.

وقال الشبلي في بيان، ان "هذا المشروع الحيوي اسهم في اعادة (100) حوض متخصص بنقل المنتجات النفطية الى الخدمة"، مشيرا الى أن "هذا الانجاز تم بايدي عراقية و بإشراف مجموعة من المهندسين والفنيين والعاملين في السكك الحديد مما يعد إنجازاً للوزارة في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها".

واكد أن "هذا المشروع سيكون له مردود مادي كبير سيعزز ايرادات السكك المالية ويعود بالنفع على اقتصاد البلد بصورة عامة حيث سيوفر مبالغ طائلة لميزانية الدولة".

و أشار الشبلي الى ان "الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات التخصصية لإستيراد (150) عربة حوضية، و قد وصل منها بالفعل (23) عربة ، فيما سيكتمل العدد في الايام القليلة القادمة لتعزيز جهد السكك في نقل المنتجات النفطية".





وعلى هامش الافتتاح تفقد الشبلي مديرية شرطة السكك للوقوف على دورهم في ردع المتسببين بالاذى لممتلكات السكك الحديد .

كما التقى الشبلي عددا من المواطنين الذين طرحوا عددا من مشكلاتهم موعزا الى مدير عام الشركة بحل تلك المشاكل بوصفها واحدة من اهم مسؤوليات الوزارة .

من جانبه بين مدير عام السكك الحديد العراقية طالب الحسيني أن "هناك خطة عمل بدعم و اشراف من الوزير مباشرة والتي تهدف إلى الاهتمام بشكل متواصل بما يعزز مكانة السكك الحديد و يعود عليها بايرادات مالية مضافة، و ليس اخرها مشروع اعادة تأهيل الاحواض المتخصصة بنقل المنتجات النفطية إلى العمل ضمن الى حملة التاهيل للأحواض الجاثمة وبإمكانات محدودة لاستخدامها في نقل الوقود الثقيل والعمل مستمر لإعادة جميع العربات المتضررة خلال الفترة القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يفتتح مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يفتتح مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).