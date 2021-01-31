الموازنة اعدت بنحو فوضوي لخلوها من البيانات الصحيحة والنفط يمول 87% منها

2021/01/31 | 12:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما أوردت ان التصويت عليها سيكون مطلع الشهر المقبل..المالية النيابية: بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن موازنة العام الحالي تعتمد على النفط بنسبة 87%، وفيما أشارت إلى سعي بإضافة 20 تريليون دينار على الإيرادات يقابلها تقليص 35 تريليون من النفقات، رأت أن إعداد القانون من الحكومة جاء بنحو فوضوي ...

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