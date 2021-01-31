أسعار النفط مرشحة للتعافي بنهاية 2021 مدعومة بزيادة الأنشطة الاقتصادية والسفر

2021/01/31 | 12:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل الصباح الجديد ــ وكالات أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤخرا، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد – 19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق الجائحة.ووفقا لـ”رويترز”، توقع ...

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