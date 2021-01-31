2021/01/31 | 12:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائر طائلة تكبدها تجاره واقتصاده على وشك الانهيار السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي كشف عضو في لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان عن وجود اموال وحسابات مصرفية ضخمة مودعة في بنك لبناني تعود لمسؤولين كبار في الاقليم.واضاف عضو برلمان الاقليم علي حمه صالح في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، ان هناك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب حكومة الاقليم باستعادة اموال مهربة اودعت في بنك لبناني) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب حكومة الاقليم باستعادة اموال مهربة اودعت في بنك لبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).