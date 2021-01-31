محافظ الأنبار : تحديد المشاريع مرهون بتخصيصات موازنة 2021

2021/01/31 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار-آمنة السلامي

أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي ، أن تحديد المشاريع الاستثمارية للعام 2021 مرتبط بتخصيصات المحافظة في موازنة العام2021.

وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " مخصصات المحافظات من الموازنة بسيطة جداً ولا ترتقي إلى مستوى الخدمات المقدمة للعام 2021 مقارنة بمبالغ تنمية الأقاليم " مبيّناً ، أن " التخصيص المالي لمحافظة الأنبار لم يتجاوز الـ 100 مليار دينار من الموازنة".

وأضاف ، اننا " نأمل من ممثلي المحافظات داخل البرلمان أن يكون لهم دور في نقل التخصيصات من بعض الوزارات والمؤسسات الأخرى إلى المحافظات لدعم مشاريع تنمية الأقاليم" .

وأشار الدليمي إلى ، أن " هناك اجتماعاً للجنة المالية مع المحافظين، وسيتم تحديد المشاريع في ضوء المبلغ الذي تحصل عليه المحافظة من الموازنة.

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