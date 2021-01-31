فريق منظمة الصحة يدخل ’سوق ووهان’ وسط إجراءات أمنية مشددة

2021/01/31 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية، الأحد، زيارة إلى سوق ووهان الخاص ببيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

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ووصل فريق الخبراء إلى سوق هوانان بعد ظهر اليوم وسط حضور أمني مكثف حيث، أقيمت حواجز إضافية خارج سياج أزرق عال يحيط بالسوق.

ورفض الخبراء الإجابة عن أسئلة وجهها لهم الصحفيون المحتشدون عند المدخل السوق.

وفي 31 كانون الأول 2019، وبعد الربط بين سوق هوانان وأربع حالات إصابة بالتهاب رئوي غامض، تقرر إغلاق السوق.



وبحلول نهاية يناير من ذلك العام، كانت ووهان قد فرضت العزل العام لمدة 76 يوما.

ورأى الخبراء أن سوق هوانان ما زالت تلعب دورا في تقفي أثر منشأ الفيروس لأن أول تفاقم لحالات الإصابة كان بها، لكن بعض الدبلوماسيين الصينيين ووسائل إعلام رسمية قالوا إنهم لا يعتقدون أن السوق هي المنشأ وأيدوا نظريات تقول إن الفيروس ربما نشأ في دولة أخرى.

ومن المتوقع أن يزور فريق العلماء مختبرات وأسواقا ومستشفيات في مدينة ووهان.

رويترز

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