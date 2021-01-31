القوات الامنية تعتقل خمس إرهابيات في محافظة صلاح الدين

2021/01/31 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية خمس إرهابيات

عملن مع تنظيم “داعش” في محافظة صلاح

الدين وسط البلاد.

ونقل بيان عن قيادة فرقة التدخل السريع

في الجيش العراقي قولها اليوم إن إحدى

فرقها تمكنت من إلقاء القبض على خمس

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