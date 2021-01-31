رحيل الاسطورة عباس الهنداوي .. الاب الروحي لكمال الاجسام بصمت .. بدون اي استذكار لتاريخه الرياضي المشرف

2021/01/31 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / احمد عبد الصاحب كريم

تفتخر جميع دول العالم بعلمائها و

ادبائها و رياضيها حيث تقوم بتكريم

الرياضيين و تصنع لهم التماثيل و

الافلام الوثائقية الكبيرة لاستذكار

بطولاتهم و انجازاتهم و لكن نحن ال

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