مقترحان بشأن التعاقد مع المحالين للتقاعد

2021/01/31 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن تقديم مقترحين بشأن التعاقد مع المحالين للتقاعد.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، إن “بعض الموظفين المحالين على التقاعد لديهم خبرات لا يمكن الاستغناء عنها وأعدادهم لن تكون كبيرةً جداً بحيث يصبحون عائقاً أمام التعيينات الجديدة”.وأضاف أن “التعاقد معهم في مؤسسات الدولة ينبغي من […]

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