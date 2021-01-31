2021/01/31 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادطالب نائب رئيس اللجنة المالية، النائب مثنى السامرائي، اليوم الاحد (31 كانون الثاني 2021)، بضرورة إكمال معاملات المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في جميع المحافظات.وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي، للنائب السامرائي وتلقته (بغداد اليوم)، انه "حضر اجتماعين منفصلين مع وفد شركة مصافي الشمال، ومع رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".واوضح "حيث حظر السامرائي اجتماعاً ضم عدداً من أعضاء اللجنة النيابية، مع رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية، والعمليات الإرهابية، لبحث ملف تعويضات المتضررين والإسراع بإكمال معاملاتهم".وأكد السامرائي على "ضرورة إكمال معاملات المتضررين في جميع المحافظات، ومن ذلك المحافظات المحررة التي تحملت العبء الأكبر من تداعيات العمليات العسكرية وآثار العمليات الإرهابية التي أدت إلى هدم العديد من المنشآت الحكومية والخاصة، كما أدت لاستشهاد وإصابة الكثير من أبناء تلك المحافظات"، مشيراً إلى "ضرورة تعويض ضحايا التفجير الإرهابي الاخير في ساحة الطيران في بغداد".من جانب اخر حضر نائب رئيس اللجنة المالية وضمن اعمال اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية المكلفة بمتابعة القطاع النفطي "اجتماعاً استضافت خلاله وفد شركة مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط". وتم خلال الاجتماع "بحث دعم القطاع النفطي والعمل على تطويره بما يؤدي لزيادة واردات البلاد". هذا و طالب السامرائي خلال الاجتماع بـ"ضرورة إكمال إعمار مصفى بيجي في صلاح الدين وتأهيله وتطويره بما يزيد من قدراته الانتاجية وتحسين الانتاج كماً ونوعاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يطالب بتعويض ضحايا انفجار الطيران وبقية المتضررين من الإرهاب والأخطاء العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يطالب بتعويض ضحايا انفجار الطيران وبقية المتضررين من الإرهاب والأخطاء العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).