الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني يعود لبغداد لاستكمال مباحثات موازنة 2021

2021/01/31 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد من حكومة اقليم كردستان، مساء الاحد، الى بغداد، من اجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني وصل الى بغداد.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي أكد، أن وفد حكومة الإقليم سيتوجه اليوم إلى بغداد على أمل التوصل لاتفاق نهائي يضمن تثبيت حصة الإقليم في الموازنة.

وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تفاؤلاً كبيراً بالتوصل لاتفاق نهائي بخصوص تثبيت حصة الإقليم، وخاصة أن الزيارة الأخيرة للوفد الكردي ستلبي مطالب اللجنة المالية".

وأضاف، أنه "في حال فشل الاتفاق بسبب الضغوط السياسية فليس أمامنا خيارات سوى الاعتماد على بيع مواردنا من النفط وعائدات المنافذ وتقليل النفقات والاستمرار باستقطاع رواتب الموظفين ومصارحتهم بذلك، وسيكون عاماً صعباً على الجميع".

وأشار إلى أن "كل المؤشرات تدل على أن هناك تجاوباً من اللجنة المالية، واتجاهاً نحو تثبيت حصة الإقليم، ولكن في الأخير القرار السياسي سيلعب دوره في التأثير على التصويت".

ويوم أمس السبت، كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، عن اخر تطورات الاجتماعات المتواصلة لوفد كردستان مع بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة 2021.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماعات بين وفد إقليم كردستان واللجان الحكومية والنيابية، ما تزال متواصلة، من أجل حسم الاشكالات في موازنة 2021، من ناحية تحديد حصة الإقليم وبقية الملفات العالقة"، مبينا أن "هنالك بوادر إيجابية لحل جميع هذه الاشكاليات من خلال تقارب وجهات النظر بين الطرفين".

واضاف أن "حصة كردستان في موازنة 2021 تعتبر من الملفات المعقدة قياسا ببقية الملفات الاخرى"، مشيرا إلى أن "80% من ابواب الموازنة حسمت حتى الآن ونتوقع ان يكون الاسبوع الجاري حاسما في انهاء ما تبقى منها".

واشار إلى أن "نهاية الاسبوع الجاري قد تشهد عرض قانون الموازنة من أجل التصويت عليه في البرلمان".

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