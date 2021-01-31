الكاظمـي يوجـه باتخاذ اجراءات حكوميـة للحد من دخول السلالات الجديدة لكورونا/ موسع

2021/01/31 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات باتخاذ عدد من الاجراءات للحد من دخول السلالات الجديدة لفايروس كورونا ، منها تأكيد تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المتعلقة بمنع دخول السلالات الجديدة من غلق الحدود ومنع السفر إلى الدول كافة، التي ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا.وتضمنت التوجيهات ، منع دواوين الأوقاف (الشيعي، السني، والديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين) إقامة مجالس العزاء في القاعات التابعة لهم (حسينيات، جوامع، كنائس، وغيرها) .كما تضمن حث وزارة الخارجية، سفراء جمهورية العراق في الخارج، بالتنسيق مع الدول والشركات المصنعة للقاحات (كوفيد – 19) منها شركة فايزر، وشركة استرازينيكا، للإسراع بتوريد اللقاح إلى العراق، وكذلك تأكيد تواصل شركة (سينافورم) مع وزارة الصحة، لمناقشة توريد اللقاح بعد أن أُقر من اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية للاستخدام الطارئ في العراق.وتضمنت التوجيهات ايضا ، تأكيد إلزام وزارة التربية، المدارس بالدوام ليوم واحد لكل مرحلة، وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، والتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب أخذها في المدارس للحد من انتشار المرض./انتهى5

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