استهداف رتل للتحالف الامريكي في العراق بعبوة ناسفة

2021/01/31 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الامريكي في بابل بالعراق....

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