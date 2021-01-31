2021/01/31 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب لم يكن مستوى التعليم في مؤسسات وزارة التعليم العالي في العراق في الفترة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية حتى سقوط النظام بأحسن أحواله، بل تراجع خلال تلك الفترة كثيراً من حيث مستوى جهاز التعليم ذاته وبعض مفردات المناهج التدريسية، بما فيها تشويه وتزييف تاريخ العرب والمسلمين بروح قومية شوفينية متطرفة، وتراجع شديد في مستوى الطلبة والخريجين والخريجات، التي اقترنت بتدخلات سياسية ومنهجية فضة من قبل قي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستوى العلمي الهابط لوزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستوى العلمي الهابط لوزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية - كاظم حبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).