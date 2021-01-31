مسؤول سابق: مليار و٢٠٠ مليون تدخل كربلاء شهريا لا أحد يعرف أين تصرف

2021/01/31 | 18:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل ناصر الخزعلي، الاحد، عن دخول مليار و٢٠٠ مليون دينار شهريا الى المحافظة كإيراد محلي دون معرفة ابواب صرفها.

وقال الخزعلي لوكالة /المعلومة/ ان “الادارة المحلية تتسلم شهريا مليار و٢٠٠ مليون دينار كإيراد محلي من اصحاب الشاحنات التي تحمل المواد الانشائية من المقالع دون معرفة اي جهة رقابية بابواب صرفها”.

واضاف الخزعلي ان “هذه الاموال كانت تصرف في السابق في ابواب المشاريع والحالات الانسانية والصحية، بيد انها اليوم لم تكشف اي جهة عن ابواب صرفها”.

واشار الى انه “وعلى الرغم من قيام اصحاب الشاحنات بدفع هذه الاموال الكبيرة شهريا، الا ان الطريق المؤدي الى المقالع متخسف ولا يصلح لمسير العجلات وحصلت عليه مئات الحوادث بسبب سوء حالته”.



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