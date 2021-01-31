وفاة السياسي اللبناني البارز ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

2021/01/31 | 18:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – توفي الأحد السياسي اللبناني البارز والوزير السابق، النائب ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 89 عاماً بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.ويعد المر سياسياَ مخضرماً وأحد أركان الهيمنة السورية السابقة على لبنان، وشغل عدّة حقائب وزارية منها الدفاع والداخلية خلال التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية(1975-1990).وكان […]

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