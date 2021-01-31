الكاظمي يثني على منجز طفلين في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي

2021/01/31 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

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أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على منجز طفلين من الموصل والبصرة المتحقق في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي والبرمجة المُخصصة للأطفال أقيمت عبر شبكة الأنترنيت.

واكد الكاظمي خلال استقباله الطفلين أسد الله ويحيى إن الحكومة تسعى الى دعم المواهب والطاقات ورعاية المتميزين والموهوبين بهدف تطوير المسيرة التربوية، وأضاف إن العراق يطمئن الى المستقبل بوجود النماذج المتميزة التي تمثل ركنًا أساس للسير نحو غد أفضل.

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