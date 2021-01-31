مسؤول إيراني: لن أحقن نفسي باللقاح الروسي

2021/01/31 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني حسين علي شهرياري، انه لن يحقن نفسه باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

شهرياري صرح لوكالة “اعتماد أون لاين” الإيرانية، قائلا، إن من الخطأ التعامل مع اللقاحات كقضية سياسة، والحكم عليها بدافع التقارب السياسي مع إحدى الدول، مقترحا حقن المسؤولين أولا باللقاحات الأجنبية، ثم حقنها لعامة الناس.

تصريح شهرياري جاء متوافقا مع موقف مينو محرز، عضو المقر الوطني لمكافحة كورونا، التي أكدت قبل أيام انها غير راضية عن اختيار اللقاح الروسي، مضيفة انها لن تعرض نفسها لتلقي جرعة منه.

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