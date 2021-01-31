2021/01/31 | 19:02 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السودان ..
الشارع بانتظار التشكيلة الوزارية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان .. الشارع بانتظار التشكيلة الوزارية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشارع بانتظار التشكيلة الوزارية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان .. الشارع بانتظار التشكيلة الوزارية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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