الزراعة: سبعة محاصيل مرشحة للتصدير

2021/01/31 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أكدت وزارة الزراعة قيامها بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين عبر توفير 24 مادة زراعية محلية، فيما أشارت إلى وجود سبعة محاصيل مرشحة للتصدير.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "ظروف جائحه كورونا أسهمت بتشجيع الفلاحين والمزارعين على زياده الإنتاج الزراعي كما ونوعا، وأنه تم توفير 24 مادة زراعية محليا خلال الفترة الماضية".

وأضاف، أن "تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين اصبح واضحا للجميع، الا أن هناك معوقات تواجه القطاع الزراعي، ومنها حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك، وازمة الصناعات التحويلية"، منوها بأن"عدم وجود صناعات تحويلية يدفع الى تصدير محصول الطماطم الى خارج البلاد بدلا من استخدامها في صناعه المعجون".

وأشار الى أن "وزارة الزراعة تعمل على تشجيع الصناعات التحويلية، الا أنه ومنذ عام 2003 لم تقم الحكومة ولا المستثمرون بصناعه المعجون في عموم العراق وهو امر يقلق الفلاحين والمزارعين ويتسبب بمضايقات كبيرة لهم"، لافتا الى أن "العراق يصدر حاليا الفائض من منتوج الطماطم وبعض الخضراوات، وهو امر ايجابي من شأنه توفير العملة الصعبة وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا، اضافة الى اسهامه بتشغيل الأيدي العاملة".

وأكد النايف "وجود وفرة واضحة في محصولي الطماطم والبطاطا، الا أن "الوزارة تواجه مشكلة في المنافذ الحدودية، وخاصة الشمالية منها"، موضحا أن"مسؤولين من وزارة الزراعة سيعقدون اجتماعا مع وزيرة الزراعة في الإقليم لاجراء مباحثات ووضع حلول لهذه المشكلة والاتفاق على العمل بروزنامة اقتصادية واحدة، لدعم الموازنة وتعظيم الإيرادات".

على صعيد متصل أكد النايف "قدرة العراق على زيادة انتاجه الزراعي"، مشيرا الى أنه "يوجد حاليا نحو 32 مليون دونم صالح للزراعة ولم يستغل منها سوى 17 مليون دونم فقط".

ولفت الى أن "مجموع ما تم تصديره خلال 32 يوما فقط من محصول الطماطم بلغ 12 ألفا و٥٠٠ طن، وأن وزارة الزراعة مهتمة بالتصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد عبر منح اجازات التصدير، فيما تكون وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن عدد المبيعات".

وأكد النايف أن "محصول البطاطا مرشح للتصدير ايضا، لأن العراق لم يفتح باب الاستيراد لهذا المحصول خلال السنوات الثلاث الماضية لوفرته محليا، اضافة لمحصول الباذنجان و5 محاصيل اخرى مرشحة للتصدير ايضا"، مشددا على أن "الهدف الدائم لوزارة الزراعة هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين".

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