تسجيل 63 إصابة بكورونا في الرصافة.. الصحة تحدد مواقع الإصابات

2021/01/31 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الأحد، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 40 إصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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وقال الساعدي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الثاني 2021) إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:".

40 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الشعب 11 حالة

قطاع اتلاعظمية حالتين

قطاع المدائن حالتين

قطاع الرصافة 5 حالات

قطاع النهروان حالتين

قطاع البلديات الاول حالتين

قطاع بغداد جديدة 16 حالة

23 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

7 حالات في مدينة الصدر

3 حالات في كل من حي الجهاد والشعب

وحالتين في كل من المدائن و الغزالية وحي سومر وشارع فلسطين وزيونة .

وحالة واحدة في حي الامانة .

كما أعلن الساعدي، شفاء 46 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 72779

وأضاف أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

9 حالة شفاء في مدينة الصدر

في منطقة حي المهدي 6 حالات شفاء

5 حالات شفاء في الشعب

4 حالات شفاء في حي الزهراء

الباوية و االبلديات 3 حالات شفاء في كل من

وحالتين شفاء في كل من الكفاح و الكرادة و الاعظمية و الحسيتية و بوب الشام و زيونة و الزعفرانية .

وحالة شفاء واحدة في كل من صحة بابل وصحة الكرخ.

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