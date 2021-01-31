غداً.. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يزور العراق

2021/01/31 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف سيزور العراق غداً.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة عنه، أن “الحجرف سيزور بغداد صباح يوم غد الاثنين”.

وأضاف البيان، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي بالحجرف وسيعقدان مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الخارجية”.

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