هدف عالمي في الدوري العراقي هدية من أجل لاعب مصاب

2021/01/31 | 19:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد محمد سجل هدفاً عالمياً (المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي)

سجل نجم فريق الشرطة مراد محمد هدفا عالميا خلال مواجهة فريقه للمضيف الحدود، في المباراة التي أقيمت على ملعب "التاجي" لحساب الجولة الـ16 من عمر الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح مراد سجل أهداف "القيثارة" عند الدقيقة الـ10 بهدف من كرة مقصية رائعة، محرزا واحدا من أجمل أهداف البطولة العراقية في موسمها الحالي حتى الآن، بعد أن استغل لاعب فريق الكهرباء السابق سوء التغطية الدفاعية للاعبي المنافس، ليحتفل بلفتة إنسانية رافعا قميص زميله أحمد جلال الذي تعرض لإصابة بالغة أمام القوة الجوية.

وساهم هدف اللاعب بالمواجهة، التي انتهت بثنائية نظيفة، في رفع رصيد الشرطة إلى النقطة الـ31، ليتصدر الترتيب بشكل مؤقت، فيما توقف عداد الحدود عند النقطة الـ14 في المركز الثامن عشر.





واستعاد فريق الشرطة بريقه في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع المدرب الصربي أليكسندر إيليتش، ونجح في حسم مواجهة الحدود المهمة، رغم خوضها بغياب ثنائي المنتخب العراقي، علاء مهاوي مازن فياض وأحمد جلال.

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