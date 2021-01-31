ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق ستشهد المزيد من التطور

2021/01/31 | 19:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعرب مستشار المرشد الاعلى في الشؤون الدولية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران علي اكبر ولايتي، عن تفاؤله الكبير تجاه مستقبل العراق، مؤكدا بان العلاقات بين ايران والعراق ستشهد المزيد من التطور.جاء ذلك في تصريح ادلى به ولايتي خلال استقباله في طهران اليوم الاحد المندوبة الخاصة للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في […]

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