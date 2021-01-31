2021/01/31 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب هيثم الجبوري - رئيس اللجنة المالية النيابية – مقابلة متلفزةاللجنة المالية عقدت 35 اجتماع واجرت أكثر من 50 مقابلة مع مسؤولين في ناقشها لموازنة 2021بسبب العجز الكبير في الموازنة الحكومة فكرت بحلول أحدها استقطاع الرواتب ، لجنتنا لا توافق على هذا التوجه لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبهقانون ضريبة الدخل في حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع أقلتوصيتنا بالغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021 تم تخفيض الانفاق من 164 ترليون دينار إلى 127 ترليون دينار و 800 مليون زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 ترليون دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية النيابية تعلن اتخاذ قرار بالغاء استقطاعات الرواتب واعتماد قانون ضريبة الدخل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية النيابية تعلن اتخاذ قرار بالغاء استقطاعات الرواتب واعتماد قانون ضريبة الدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).