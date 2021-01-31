العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات (400) شخص اعدمهم داعش غرب الموصل

2021/01/31 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /كشفت مصادر في قيادة شرطة نينوى عن العثور على مقبرة جماعية جديدة ضمت رفات 400 شخص تم اعدامهم على يد عصابات داعش الارهابي.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "القوات الامنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت مئات الضحايا المغدورين من قبل عصابات داعش الارهابي في مقبرة كبيرة داخل قرية حميدات ضمن قضاء تلعفر 60 كم غرب الموصل وهي الثاني من نوعها خلال اشهر قليلة ".واضاف ان" القوات الامنية سلمت جثث الرفات للطب العدلي الشرعي بالموصل"./انتهى

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