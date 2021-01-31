رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاثنين

2021/01/31 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، جدول مواعيد رحلات شركـة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاثنين كما اعلنتها وزارة النقل./انتهى9

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