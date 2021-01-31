2021/01/31 | 19:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، دعوة لنظيره السوري لحضور أعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه المزمع عقده خلال شه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد العراقي يدعو نظيره السوري لحضور مؤتمر بغداد للمياه ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد العراقي يدعو نظيره السوري لحضور مؤتمر بغداد للمياه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).