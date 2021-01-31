2021/01/31 | 19:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاتصالات.. ندعم الصناعة الوطنية ونشتري الطاقات الانتاجية التي تخدم مشاريعنا القادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/31 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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