رسميًا.. اللجنة المالية تحسم أمرها بشأن ملف استقطاعات الرواتب وكيفية تطبيقها

2021/01/31 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية، عن اتخاذ قرار وتوجه نحو تطبيق قانون الضريبة بدلًا من الاستقطاعات المفترضة في قانون الموازنة.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة إن “اللجنة المالية عقدت 35 اجتماع واجرت أكثر من 50 مقابلة مع مسؤولين في ناقشها لموازنة 2021″.

وبين انه ”بسبب العجز الكبير في الموازنة فالحكومة فكرت بحلول أحدها استقطاع الرواتب”، مبينا ان “لجنتنا لا توافق على هذا التوجه لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه”.

واكد ان “قانون ضريبة الدخل في حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع أقل”، مشيرًا إلى انه “توصيتنا بالغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021 “.

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