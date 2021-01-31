ذاكرة الشعوب دائما حية ولا يطالها النسيان. - التيتي الحبيب

2021/01/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 394في الذكرى العاشرة للثورة التونسية خرجت مظاهرات ومسيرات في العديد من مدن تونس بما فيها العاصمة.



رفعت شعارات لخصت الوضع القائم بعد سرقة ثورة البوعزيزي حيث انتفض الشعب التونسي تحت شعار “الشعب يريد”.



انتفض ضحايا التفقير والتهميش ونظموا مسيرات ليلية ورفعوا شعارات تفضح فساد القوى المتمكنة من السلطة اليوم وهم اخوان النهضة وفلول النظام السابق.



من جديد رفع هؤلاء المنتفضون شعار “ال ......





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