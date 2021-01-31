تعبيرات الغضب - بشير الحامدي

2021/01/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي مظاهرة الشببة أمس في شارع بورقيبة لا يمكن إلا مساندتها والانخراط فيها و الدفع لتجذيرها بإعتبار أنها تمثل نقلة نوعية في أشكال الاحتجاج برغم أنها مازالت شكلا ومحتوى مجرد " تعبيرات غضب ورفض " لا أكثر غضب من كل شيء ورفض تقريبا لكل شيء: غضب من عنف الدولة المباشر عضب من عنف الأسرة غضب من عنف المنظومة الأخلاقية السائدة غضب من الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة العمرية والتي لا ترى من حل لما هي فيه غير إسقاط ك ......





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