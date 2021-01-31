الصين بعد ماو - هشام عقيل

2021/01/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_عقيل الصين بعد ماوترجمة وإعداد: هشام عقيل[في 11 مايو 1977 سلم شارل بيتلهايم رسالة استقالته لجمعية الصداقة الصينية-الفرنسية التي كان يترأسها.



يحلل بيتلهايم في هذه الرسالة، بشكل عام ، مجرى الصراع الطبقي في الصين بعد رحيل ماو تسه تونغ؛ وعلى ذلك لاحظ – بشكل مبكر – بأن الحاصل في الصين هو الرِدة إلى النظام الرأسمالي] .الأصدقاء الأعزاء،تعلمون بأن الأحداث التي تلت وفاة الرئي ......





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