موسكو ترد على تعليقات أمريكية حول الاحتجاجات الروسية

2021/01/31 | 19:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]طالبت وزارة الخارجية الروسية، في مجال ردها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اواشنطن بوقف التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

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