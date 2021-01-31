ايطاليا تعلن رغبتها تنفيذ مشاريع حيوية في مختلف المحافظات العراقية

2021/01/31 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى السفير الإيطالي لدى بغداد، برونو انطونيو ، استعداد بلاده المساهمة في عملية الإعمار من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الذي رحب بعرض الشركات الإيطالية للعمل في العراق واكد حرص الحكومة العراقية على فتح آفاق التعاون المشترك ، من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية ، من جانبه أشار السفير الإيطالي، إلى أن حكومة بلاده تعتزم تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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