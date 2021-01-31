2021/01/31 | 19:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور قرار بخروج مسؤولين من السجن متلبسين بقضايا رشاوى في محافظة صلاح الدين

كشفت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، عن صدور قرار بخروج مسؤولين من السجن متلبسين بقضايا رشاوى بمحافظة صلاح الدين فيما ادان اخرين متهمين بنفس القضايا، منتقدا تعامل القضاء بازدواجية.

وقال عضو لجنة الخدمات جاسم البخاتي ان “هيئة النزاهة القت القبض على مسؤولين بدرجة محافظ ومناصب اخرى متلبسين بتعاطي الرشى في محافظة صلاح الدين ومحافظات اخرى من بينها واسط”.

واضاف ان “القضاء اخرج متهمين وحكم اخرين”، مبينا ان “تعامل القضاء بازدواجية مع القضايا يؤثر على سمعة القضاء ويعطل اجراءات سير العدالة ويساعد على انتشار الفساد”.

وتابع البخاني انه “يجب ان تكون هناك وقفة جادة بمحاسبة جميع المتهمين بقضايا فساد لوضع اساس عادل في محاسبة الفاسدين”.

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