الصالحي يتحدث عن مئات العراقيات المختطفات في سوريا لدى التنظيم والقوات التركية!

2021/02/01 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، الأحد، وزارة الخارجية التركية بالبحث عن المختطفات التركمانيات في المناطق الخاضغة لسيطرتها في سوريا، والإسراع في اتخاذ إجراءات عاجلة.

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وذكر رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الثاني 2021)، أن "جهاز المخابرات العراقي يؤكد للجنة حقوق الانسان وجود تركمانيات مختطفات بسجون داعش في سوريا".

وأشار إلى أنه "فور ورود تلك المعلومات، طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، وزارة الخارجية التركية بالبحث عن المختطفات التركمانيات في المناطق الخاضغة لسيطرتها في سوريا، والاسراع في اتخاذ اجراءات عاجلة بهذا الصدد".

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