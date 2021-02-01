القاء قنبلة يدوية على دائرة بلدية الشعب في بغداد

2021/02/01 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعرض مبنى بلدية الشعب ، شمال شرقي بغداد ، الى هجوم بقنبلة يدوية مساء اليوم .وقال مصدر امني لـ / نينا / :" ان مجهولا قام برمي قنبلة يدوية على مبنى دائرة بلدية الشعب، دون وقوع اصابات بشرية"./انتهى9

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