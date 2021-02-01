جانْ دمُّو

2021/02/01 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النواب (1) غارتْ حقول القطن، من بياضهِ، حين مرَّ بها صدفةً.(2) جان دمُّو ضمير ٌمعلنٌ؛ تقديرهُ نحنُ.(3) وحدكَ..بعد مماتكَ لم تترك إلاَّ آياتٍ من روحكَ العجيب، لكنَّ ندمانك يحفظونَ حياتكَ، أكثرَ من الكتب المقدَّسة.(4) تعرفهُ..أرصفة الأرض..خمر الحانات..وخبز الفقراء..ودمع المنبوذين..تعرفهُ..أغاني فائزة احمد ونجاة الصغيرة..ومسبحة […]

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