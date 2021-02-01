طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال أمازون

2021/02/01 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ظهرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مساهمة‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬هي‭ ‬الزوجة‭ ‬السابقة‭ ‬لمدير‭ ‬أمازون‭ ‬جيف‭ ‬بيزوس،‭ ‬ماكينزي‭ ‬سكوت‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التبرعات‭ ‬لبنوك‭ ‬الطعام‭ ‬ومساعدات‭ ‬لمؤسسات‭ ‬تدعم‭ ‬المهاجرين‭ ‬وأخرى‭ ‬للجامعات‭.‬ ومنحت‭ ‬سكوت‭ ‬تبرعات‭ ‬بقيمة‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬التبرعات‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بقيود،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ […]

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