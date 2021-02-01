2021/02/01 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قُتِلَت‭ ‬المغنية‭ ‬والمنتجة‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬والإلكترو‭ ‬صوفي‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ “‬حادث‭ ‬مروع‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركتها‭ “‬ترانسغريسيف‭” ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭.‬ وكانت‭ ‬صوفي‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غلاسكو‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬فنانين‭ ‬كمادونا‭ ‬وتشارلي‭ ‬إكس‭ ‬سي‭ ‬إكس‭ ‬،‭ ‬ورُشحَت‭ ‬لجوائز‭ “‬غرامي‭” ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ألبوم‭ ‬رقص‭ / […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مغنية ومنتجة موسيقية في حادث مروع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مغنية ومنتجة موسيقية في حادث مروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).